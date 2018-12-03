Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Лавиллени считает Моргунова равным себе соперником

МОНАКО, 3 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжкам с шестом Рено Лавиллени считает, что в предстоящем сезоне российский спортсмен Тимур Моргунов составит ему достойную конкуренцию. Об этом он рассказал ТАСС.

Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы в Берлине, который прошел в августе этого года. 23-летний спортсмен, выступавший на турнире в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), опередил ставшего третьим Лавиллени. Победителем стал швед Арман Дюплантис.

"Основная сложность заключается не столько в нем, сколько в статусе страны, которую он представляет. Ведь доступ к соревнованиям он получил только в июне и сейчас мы даже не знаем, сможет ли он соревноваться этой зимой. Было сложно отслеживать его выступления, а для того, чтобы глубже понять его силу, для этого надо чаще соревноваться друг с другом", - сказал Лавиллени.

"Но в Берлине он показал, что является одним из сильнейших шестовиков в мире. Так что у него есть возможность стать серьезным соперником, посмотрим, как сложатся наши следующие соревнования. Но я не вижу причин, по которым его результаты могут пойти вниз. Считаю, он будет силен, но сейчас сложно сказать, кто в следующий раз окажется выше", - добавил он.

В августе Моргунов стал победителем финала "Бриллиантовой лиги".