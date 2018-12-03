Ватутин: Боломбой доказал целесообразность присутствия в сборной России по баскетболу

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Разговоры о целесообразности присутствия форварда московского ЦСКА Джоэла Боломбоя в сборной России по баскетболу прекратятся после матча отборочного турнира Кубка мира 2019 года против команды Чехии. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Сборная России в понедельник обыграла чехов со счетом 81:61. Боломбой дебютировал в российской национальной команде, появившись на площадке во второй четверти. Всего он набрал в матче 15 очков.

"Хочу поздравить главную баскетбольную команду страны с двумя победами, особенно - с волевой в Финляндии (77:75 ОТ), - сказал Ватутин. - Очень рад за коллектив Сергея Базаревича, в сложной выездной игре ребята не опустили руки, показали характер, нашли лидера в лице Дмитрия Кулагина, и добились столь важного успеха. Видно, что игры за сборную важны для каждого игрока, и это очень радует".

"Также поздравляю Джоэла Боломбоя с дебютом за сборную России. Когда мы начали заниматься его гражданством, я отмечал, что он уже сейчас по своим игровым характеристикам может реально помогать сборной России, и рад, что не ошибся. Ему всего 24 года, Джоэл провел всего пару тренировок в сборной, и он должен прогрессировать дальше. Думаю, после этого матча разговоры о целесообразности присутствия Боломбоя в сборной России прекратятся, Джоэл показал свой потенциал - 19 минут, 15 очков, 6 подборов, и теперь его конкурентам по позиции надо доказывать свою состоятельность уже не в интервью, а на паркете, как в клубе, так и в сборной, конкуренция - это самый лучший двигатель прогресса, и она очень необходима сборной России", - добавил Ватутин.

Сборная России с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице группы K. Лидером группы с 17 очками является сборная Франции. По три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира. В следующем матче отборочного турнира сборная России 21 февраля в гостях встретится с командой Болгарии.