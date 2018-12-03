Джусоев: погода сказалась на качестве финального матча Кубка России по бенди

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сильный снегопад сказался на качестве финального матча за Кубок России по хоккею с мячом между хабаровским "СКА-Нефтяником" и московским "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал нападающий хабаровского клуба и сборной России Алан Джусоев.

В понедельник "СКА-Нефтяник" одержал победу над "Динамо" со счетом 3:1 в матче за Кубок России, который прошел в Сыктывкаре. В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Лапшин (13-я минута), Артем Бондаренко (20) и Джусоев (65), у проигравших отличился Евгений Филиппов (16).

"Погода сказалась на качестве игры в финальном матче за Кубок России. Нужно отдать должное хоккеистам московского "Динамо", было достаточно непросто, но добились положительного результата, и я очень этому рад. Тем более это мой первый Кубок России", - сказал Джусоев.

Также нападающий отметил, что хоккеисты "СКА-Нефтяника" учли ошибки очного матча в чемпионате, который состоялся 25 ноября (4:4). "Перед игрой наш тренерский штаб провел собрание, на котором разобрали все ошибки, допущенные в матче регулярного сезона. Как видим, все сложилось удачно", - добавил собеседник ТАСС.

"СКА-Нефтяник" в шестой раз выиграл Кубок России (третий раз подряд), хабаровский клуб является победителем чемпионата России последних двух сезонов.