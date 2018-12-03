"Спартак" в серии буллитов обыграл рижское "Динамо" в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов одержал победу над рижским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА обыграл "Сочи" и одержал 16-ю победу подряд в КХЛ

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Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин (20-я минута) и Артем Федоров (54), у гостей отличились Брэндон Макмиллан (49) и Кевин Кларк (55). Автором победного буллита стал Робин Ганзл.

"Динамо" потерпело четвертое поражение подряд в КХЛ. Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш отметился в матче результативной передачей, которая стала для него 100-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает пятое место, набрав 40 очков в 35 матчах, "Динамо" с 31 очком после 33 игр идет восьмым.

В следующем матче "Спартак" примет хельсинкский "Йокерит", "Динамо" в гостях сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут 5 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

"Барыс" (Астана) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1;

"Ак Барс" (Казань) - "Северсталь" (Череповец) - 4:2;

"Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:1 Б;

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:0;

"Динамо" (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2 ОТ;

"Сочи" - ЦСКА (Москва) - 1:3.