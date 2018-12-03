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Француз Мбаппе признан лучшим молодым футболистом 2018 года

France Football впервые назвал лучшего футболиста среди игроков до 21 года
Килиан Мбаппе EPA-EFE/YOAN VALAT
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом 2018 года среди игроков не старше 21 года по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в Париже.

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Данный приз был вручен журналом впервые в истории. Награда названа в честь бывшего полузащитника мадридского "Реала" Раймона Копа, который стал первым французским игроком, получившим "Золотой мяч" (1958 год). Копа умер в марте 2017 года в возрасте 85 лет.

В 2018 году Мбаппе, которому в декабре исполнится 20 лет, стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги в составе ПСЖ, чемпионом мира в составе сборной Франции. 

Также в число претендентов на награду вошли французский полузащитник "Лиона" Уссем Ауар, английский защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, итальянский форвард "Милана" Патрик Кутроне, японский полузащитник "Гронингена" Рицу Доан, итальянский вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, малийский полузащитник "Ред Булла" Амаду Хайдара, голландский полузащитник "Ромы" Джастин Клюйверт, американский форвард дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич и бразильский нападающий "Сантоса" Родриго.

Кроме того, впервые в истории "Золотой мяч" был вручен лучшей футболистке по итогам года. Первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг, выступающая за французский "Лион".

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