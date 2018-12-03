Яркий дебют Боломбоя помог сборной России по баскетболу победить чехов в отборе КМ

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. В понедельник в подмосковных Химках сборная России по баскетболу в матче отбора Кубка мира 2019 года обыграла команду Чехии со счетом 81:61. Подопечные Сергея Базаревича уверенно взяли реванш у чехов за поражение в гостевом поединке и сделали важный шаг навстречу первенству мира.
Теперь в активе российской сборной 16 очков, команда занимает третье место в отборочной группе K. На первом месте идет сборная Франции (19), на втором - Чехии (17).
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной Чехии Яромир Бохачик, в его активе 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Хвостов - 17. Самым важным событием встречи стал дебют за сборную России натурализованного центрового Джоэла Боломбоя.
Уроженец Донецка, чья мать - украинка, а отец - конголезец, получил от Международной федерации баскетбола разрешение играть за российскую сборную в конце ноября. 24-летний центровой московского ЦСКА мог дебютировать за национальную команду еще 30 ноября в игре против команды Финляндии, но не смог этого сделать из-за неудовлетворительных физических кондиций.
Дебют Боломбоя ускорила травма защитника Сергея Карасева. Натурализованный форвард заменил в составе баскетболиста "Зенита", получившего травму спины. Боломбой провел первую игру за сборную на очень хорошем уровне, отметившись 15 очками.
"Великолепный дебют, наверное, это даже некое откровение, что у нас появился действительно серьезного уровня игрок, чему мы очень рады, - заявил после игры глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - Для нас очень важно было со всем этим сохранить хорошую атмосферу, мне кажется, это удалось. Все ребята, которые выходили на площадку, очень четко и здорово помогали ему, потому что это для Джоэла первая игра, он провел всего одну или две тренировки, естественно, что все новое. Спасибо большое ребятам, что помогли ему адаптироваться".
В сборной тепло приняли Боломбоя
После долгожданного дебюта Боломбой рассказал, что в расположении национальной команды его ждал теплый прием. "Это был особенный матч для меня и моих родителей. Многое было в новинку, но в сборной России меня хорошо приняли", - подчеркнул баскетболист.
Его слова очень важны в свете того, что приглашение нового натурализованного игрока было встречено в команде неоднозначно. Например, лидер сборной Алексей Швед, отсутствовавший на площадке из-за перелома мизинца, в беседе с ТАСС высказал сомнение насчет того, что Боломбой усилит игру россиян. Столь яркий дебют, возможно, погасит разговоры о целесообразности данного шага РФБ.
"Самое главное - это дебют Боломбоя. При нем команда обрела уверенность после не очень удачного начала. После своего выхода он занял уверенное место в защите и помог очень серьезно в атаке. Думаю, эта уверенность помогла команде", - заявил журналистам президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
В беседе с ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что в игре с чехами Боломбой показал свой высокий потенциал. "Ему всего 24 года, Джоэл провел всего пару тренировок в сборной, и он должен прогрессировать дальше. Думаю, после этого матча разговоры о целесообразности присутствия Боломбоя в сборной России прекратятся, Джоэл показал свой потенциал - 19 минут, 15 очков, 6 подборов, и теперь его конкурентам по позиции надо доказывать свою состоятельность уже не в интервью, а на паркете, как в клубе, так и в сборной", - заявил Ватутин.
Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 21 февраля в гостях против сборной Болгарии. В финальную стадию Кубка мира попадут три лучшие команды из группы.