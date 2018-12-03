Яркий дебют Боломбоя помог сборной России по баскетболу победить чехов в отборе КМ

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. В понедельник в подмосковных Химках сборная России по баскетболу в матче отбора Кубка мира 2019 года обыграла команду Чехии со счетом 81:61. Подопечные Сергея Базаревича уверенно взяли реванш у чехов за поражение в гостевом поединке и сделали важный шаг навстречу первенству мира.

После долгожданного дебюта Боломбой рассказал, что в расположении национальной команды его ждал теплый прием. "Это был особенный матч для меня и моих родителей. Многое было в новинку, но в сборной России меня хорошо приняли", - подчеркнул баскетболист.

"Великолепный дебют, наверное, это даже некое откровение, что у нас появился действительно серьезного уровня игрок, чему мы очень рады, - заявил после игры глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - Для нас очень важно было со всем этим сохранить хорошую атмосферу, мне кажется, это удалось. Все ребята, которые выходили на площадку, очень четко и здорово помогали ему, потому что это для Джоэла первая игра, он провел всего одну или две тренировки, естественно, что все новое. Спасибо большое ребятам, что помогли ему адаптироваться".

Уроженец Донецка, чья мать - украинка, а отец - конголезец, получил от Международной федерации баскетбола разрешение играть за российскую сборную в конце ноября. 24-летний центровой московского ЦСКА мог дебютировать за национальную команду еще 30 ноября в игре против команды Финляндии, но не смог этого сделать из-за неудовлетворительных физических кондиций.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной Чехии Яромир Бохачик, в его активе 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Хвостов - 17. Самым важным событием встречи стал дебют за сборную России натурализованного центрового Джоэла Боломбоя.

Его слова очень важны в свете того, что приглашение нового натурализованного игрока было встречено в команде неоднозначно. Например, лидер сборной Алексей Швед, отсутствовавший на площадке из-за перелома мизинца, в беседе с ТАСС высказал сомнение насчет того, что Боломбой усилит игру россиян. Столь яркий дебют, возможно, погасит разговоры о целесообразности данного шага РФБ.

"Самое главное - это дебют Боломбоя. При нем команда обрела уверенность после не очень удачного начала. После своего выхода он занял уверенное место в защите и помог очень серьезно в атаке. Думаю, эта уверенность помогла команде", - заявил журналистам президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В беседе с ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что в игре с чехами Боломбой показал свой высокий потенциал. "Ему всего 24 года, Джоэл провел всего пару тренировок в сборной, и он должен прогрессировать дальше. Думаю, после этого матча разговоры о целесообразности присутствия Боломбоя в сборной России прекратятся, Джоэл показал свой потенциал - 19 минут, 15 очков, 6 подборов, и теперь его конкурентам по позиции надо доказывать свою состоятельность уже не в интервью, а на паркете, как в клубе, так и в сборной", - заявил Ватутин.

Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 21 февраля в гостях против сборной Болгарии. В финальную стадию Кубка мира попадут три лучшие команды из группы.