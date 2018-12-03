Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в РФ открывается в Красноярске

ТАСС, 4 декабря. Всероссийский форум, посвященный развитию паралимпийского движения в России, пройдет с 4 по 6 декабря в городе Красноярск, который в следующем году станет местом проведения Всемирной зимней универсиады. Откроет форум 4 декабря Всероссийская научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в Российской Федерации".

Форум пройдет в рамках Международной декады инвалидов. Его организаторами являются Паралимпийский комитет России (ПКР), Министерство спорта Красноярского края и региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Основная задача мероприятия - объединить руководителей и представителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Всероссийских федераций по видам инвалидности, региональных отделений ПКР, спортивно-адаптивных школ и всех, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту в деле укрепления основ паралимпийских ценностей в современном российском обществе.

"Красноярск совсем не случайно выбран местом проведения крупнейшего форума. Сибирский округ и его столица по праву считаются одним из признанных центров отечественного спорта, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал в интервью пресс-службе ПКР президент организации Владимир Лукин. - Здесь накоплен серьезный опыт в развитии паралимпийского движения, форум станет крупной и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тем в области адаптивной физической культуры и спорта. Мы уверены, что он даст мощный толчок к прогрессу паралимпийского дела в России и станет примером для тех, кто намерен провести у себя подобные масштабные события".

На Всероссийской научно-практической конференция "Проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в Российской Федерации" будут рассмотрены актуальные вопросы методического и материально-технического обеспечения паралимпийского спорта, изучен опыт вовлечения людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом в субъектах страны. Большое внимание будет уделено и антидопинговой тематике.

"На пленарном заседании, которое откроет конференцию, выступит международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Люкошуте-Станикуене, которая расскажет собравшимся о том, как создать эффективную образовательную антидопинговую программу, - сказала ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. - Я выступлю во вторник с докладом на тему "Деятельность Российского антидопингового агентства: международный и национальный аспекты".

В рамках конференции также будет заслушан доклад руководителя отдела антидопингового, медицинского и научно- методического обеспечения ПКР Гузели Идрисовой, которая расскажет об антидопинговом обеспечении паралимпийского спорта.

Паралимпийский бал станет ключевым событием форума

5 декабря в Красноярске состоится Сибирский форум юных паралимпийцев, в рамках которого пройдут образовательные антидопинговые программы. Люкошуте-Станикуене проведет для детей презентацию антидопинговой программы "Честная игра и дух спорта". Пахноцкая расскажет о "Правилах в жизни и спорте", а специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Евгений Христенко о "Десяти вещах, которые не должен позволять себе спортсмен".

6 декабря пройдет заседание исполкома ПКР, на котором будут рассмотрены и утверждены план работы комитета и стратегия развития на 2019 год, а также вопросы, касающиеся деятельности паралимпийского движения в стране.

Ключевым событием станет Паралимпийский бал, во время которого пройдет XIII торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь". Среди лауреатов - чемпионы XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, чемпионки мира по волейболу сидя и голболу, завоевавшие квоты на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года после допингового скандала, что не позволило российским паралимпийцам выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне соревновались в нейтральном статусе.