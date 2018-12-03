Бурмистров: "Салавату Юлаеву" нужно пожертвовать красотой игры ради побед в КХЛ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уфимскому хоккейному клубу "Салават Юлаев" нужно отойти от красивой игры, чтобы прервать серию поражений. Такое мнение журналистам высказал новичок команды Александр Бурмистров.

В понедельник "Салават Юлаев" в гостях уступил омскому "Авангарду" со счетом 0:1, потерпев четвертое поражение подряд.

"Игра была тяжелой, считаю, что неплохо играли командой, были моменты. Просто нужно перебороть наше положение, побольше бросать по воротам. Нужно отойти от красивой игры, бороться в углах, пытаться затолкнуть шайбу как можно скорее в ворота, и игра наладится", - сказал нападающий.

Для Бурмистрова матч стал первым за "Салават Юлаев", он перешел в уфимский клуб в результате обмена из казанского "Ак Барса". "Ребята приняли меня хорошо, - сказал Бурмистров. - Тренерский штаб объяснил, в какой хоккей надо играть. Какое-то время адаптация, наверное, займет, но я свои задачи понимаю".

"Салават Юлаев" занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 34 матчах.