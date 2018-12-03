Хоккеист "Спартака" Дыбленко признался, что ему было приятно сыграть с "Динамо" в Мытищах

МЫТИЩИ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко признался, что ему было приятно принять участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арене в Мытищах. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник "Спартак" по буллитам переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:2. Встреча прошла в Мытищах. Дыбленко выступал за молодежную команду "Мытищинские Атланты" и за взрослый "Атлант" с 2010 по 2015 год, после чего клуб был расформирован из-за отсутствия спонсоров.

"Конечно, хотелось здесь сыграть, - отметил Дыбленко. - Помню, когда заканчивал в "Атланте", мы один из последних матчей здесь играли как раз с рижским "Динамо". Очень приятно здесь видеть знакомые лица, болельщиков "Атланта" и вообще всегда приятно возвращаться туда, где делал первые шаги. Было очень приятно, что много спартаковских болельщиков приехало, выходил на лед с чувством гордости".

Качество арены и атмосферы отметил и нападающий красно-белых Мартиньш Красумс. "Атмосфера, как всегда, хорошая. Болельщики поддерживали нас хорошо даже в Мытищах. Надеюсь, они и на следующую игру придут", - сказал хоккеист.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает пятое место, набрав 40 очков в 35 матчах. В следующей встрече красно-белые также в Мытищах 5 декабря примут финский "Йокерит".