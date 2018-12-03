Хорват Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча", приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Хорват получил приз на церемонии награждения, которая прошла в понедельник в Париже.

По итогам опроса 148 журналистов из разных стран 33-летний Модрич набрал 753 очка, второе место в борьбе за "Золотой мяч" занял португальский форвард Криштиану Роналду (476), который летом перешел из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус", третье - французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн (414). Впервые с 2007 года обладателем "Золотого мяча" стал не Роналду или аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси (занял пятое место с 280 очками). Футболисты являются рекордсменами по количеству "Золотых мячей" - по пять.

Модрич стал первым хорватским игроком, получившим "Золотой мяч". В сезоне-2017/18 он в составе мадридского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, и был признан лучшим игроком турнира.

Роналду в прошедшем сезоне стал в составе "Реала" победителем Лиги чемпионов и дошел вместе со сборной Португалии до 1/8 финала чемпионата мира, забив на турнире четыре мяча в четырех играх. Роналду сравнялся с Месси по количеству попаданий в тройку номинантов "Золотого мяча" - по 11. Гризманн во второй раз занял третье место в борьбе за "Золотой мяч" (в первый раз - в 2016 году). Он в составе сборной Франции стал чемпионом мира, забив на турнире в России четыре мяча в семи играх.

Ранее в 2018 году Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, став лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Модрич также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом Роналду, в отличие от Месси, во всех номинациях вошел в тройку, заняв второе место. Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на награду ФИФА и "Золотой мяч".

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", по истечении договора награды снова были разъединены.

Антирекордсмен всех времен среди полевых игроков

Модрич стал первым за 14 лет игроком из Восточный Европы и первым в истории представителем бывших югославских республик, сумевшим завоевать "Золотой мяч". Из Восточной Европы, помимо Модрича, обладателем трофея становились Йозеф Масопуст (Чехословакия, 1962), Лев Яшин (СССР, 1963), Флориан Альберт (Венгрия, 1967), Олег Блохин (СССР, 1975), Игорь Беланов (СССР, 1986), Христо Стоичков (Болгария, 1994), Павел Недвед (Чехия, 2003) и Андрей Шевченко (Украина, 2004). Вслед за англичанином Бобби Чарльтоном (1966), голландцем Йоханом Кройфом (1974) и итальянцем Паоло Росси он стал четвертым игроком, который в один год получил "Золотой мяч" и был признан лучшим игроком чемпионата мира. Хорватский полузащитник является первым игроком с 1974 года, получившим "Золотой мяч", проиграв в финале чемпионата мира.

В 2018 году Модрич записал на свой счет три мяча, повторив антирекорд результативности среди полевых игроков - обладателей "Золотого мяча", который ранее установил итальянский защитник Фабио Каннаваро.

Хорватский полузащитник стал седьмым игроком испанского "Реала" (Мадрид), завоевавшим "Золотой мяч". "Реал" вышел в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя испанскую "Барселону", итальянские "Ювентус" и "Милан" (все - по 6).

Итоги голосования журналистов:

1. Лука Модрич ("Реал", Хорватия);

2. Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", Португалия);

3. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция);

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);

5. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);

6. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет);

7. Рафаэль Варан ("Реал", Франция);

8. Эден Азар ("Челси", Бельгия);

9. Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Бельгия);

10. Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия);

11. Н'Голо Канте ("Челси", Франция);

12. Неймар (ПСЖ, Бразилия);

13. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай);

14. Тибо Куртуа ("Челси"/"Реал", Бельгия);

15. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция);

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина);

17. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Карим Бензема ("Реал", Франция);

19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия);

22. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай), Марсело ("Реал", Бразилия);

25. Ян Облак ("Атлетико", Словения), Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия), Алисон ("Ливерпуль", Бразилия);

28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай);

29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Иско ("Реал", Испания).