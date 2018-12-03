Тренер: усталость хоккеистов "Спартака" сказалась на начале матча с рижским "Динамо"

МЫТИЩИ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" отдали много сил в предыдущем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, что сказалось на начале встречи с рижским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал тренер "Спартака" Игорь Уланов.

В понедельник "Спартак" по буллитам переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:2. Встреча прошла в Мытищах. Двумя днями ранее красно-белые в Москве уступили ЦСКА - 3:4.

"Арена замечательная, я играл здесь во время карьеры, атмосфера замечательная, болельщикам надо отдать должное - они приехали, несмотря на пробки. Начало матча проспали, вялые были, в предыдущей игре с ЦСКА много сил оставили. Забили в большинстве, что уже радует, игра была плотной с обеих сторон, прорвало в буллитах в нужный момент. Мы продолжаем делать то, что получается", - отметил Уланов.

В матче с ЦСКА не принимал участия основной вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек. "Гудачек помогал нам в определенные моменты. Надо отдать должное всем нашим голкиперам, которые играют на приличном уровне. Команда уверенно играет", - подчеркнул тренер.

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс отметил, что доволен заработанным очком. "Довольно равная и нервная игра, не так много было моментов. Идет борьба за плей-офф. Нам тяжело давались последние игры", - сказал Анкипанс.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает пятое место, набрав 40 очков в 35 матчах. "Динамо" с 31 очком после 33 игр идет восьмым. В следующем матче "Спартак" примет финский "Йокерит", "Динамо" в гостях сыграет с "Сочи". Обе встречи пройдут 5 декабря.