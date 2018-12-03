Бочаров: хоккеисты "Динамо" с приходом Крикунова стали лучше выглядеть физически

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Александр Калачев/. Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров отметил, что хоккеисты команды прибавили в физических кондициях после прихода на пост главного тренера Владимира Крикунова. Об этом Бочаров рассказал ТАСС.

В понедельник "Динамо" дома обыграло хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в овертайме и одержало пятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Где-то сегодня недонастроились. "Амур" начал лучше, но потом мы забросили две шайбы и, видимо, расслабились. Думали легко доведем дело до победы, но "Амур" - молодая, сильная команда, которая много бросает. Они не хуже играли, поэтому хорошо, что нам удалось забрать два очка сегодня", - отметил Бочаров.

"Победы придают уверенность, теперь нам больше везет. С каждой победой мы ощущаем больше и больше уверенности, мы готовы продлевать эту серию и подниматься выше в таблице. Мы поднялись на шестое место, нужно укреплять позиции. Как говорили, в начале сезона мы занимали не свое место в таблице, сейчас мы выходим на свой уровень, и результат налицо", - добавил 23-летний вратарь.

Крикунов возглавил "Динамо" 2 октября, когда команда шла на десятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе три победы и десять поражений. Под его руководством команда одержала 13 побед при девяти поражениях и поднялась на шестую строчку в конференции.

"После назначения Крикунова на пост главного тренера команды произошли тактические изменения. В тренировочном процессе появились баллоны, возможно, за счет них мы и прибавили. Физически стали сильнее, но, может быть, другие команды сбавили. В любом случае изменения есть и еще будут", - рассказал Бочаров.