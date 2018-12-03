"Спартак" обыграл рижское "Динамо" при домашней атмосфере в Мытищах

МЫТИЩИ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Мытищах переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам. Встречу посетили 5304 зрителя.

Из-за временной занятости домашней для "Спартака" в текущем сезоне "ЦСКА-Арены" красно-белые вынуждены провести два матча на "Арене-Мытищи". Помимо встречи с рижским "Динамо", спартаковцы в среду сыграют в Мытищах с финским "Йокеритом".

"Спартак" для своих болельщиков организовал бесплатные шаттлы до арены от станции метро Бабушкинская до и после матча. Первый такой автобус, на котором добирался корреспондент ТАСС, был переполнен болельщиками разных возрастов. Большая часть по дороге на хоккей живо обсуждала события матча чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" (2:1), который состоялся накануне.

К стартовому вбрасыванию все любители хоккея успели занять свои места и арена, которая вмещает около семи тысяч зрителей, казалась почти заполненной. На фанатском секторе "Спартака" болельщиков было не меньше, чем на матчах в Москве. Также на трибунах находились болельщики местного "Атланта" в желто-синих цветах клуба, который до 2015 года выступал в КХЛ, но был расформирован из-за отсутствие спонсора.

"Атмосфера хорошая. Болельщики поддерживали нас даже в Мытищах. Надеюсь, они и на следующую игру придут", - сказал после матча нападающий красно-белых Мартиньш Карсумс.

Победа "Спартака"

Встреча началась в достаточно медленном темпе с небольшим преимуществом гостей. Однако счет за семь секунд до окончания первого периода броском от синей линии открыл капитан "Спартака" Дмитрий Калинин. После этого пошла довольно вязкая игра с обоюдными шансами на успех. До середины третьего периода соперникам не удавалось использовать свои моменты, хотя спартаковцы по ходу второго игрового отрезка четыре минуты подряд действовали в большинстве.

В середине третьей двадцатиминутки Брендон Макмиллан сравнял счет, после чего рижане сразу же получили численное преимущество. Воспользоваться им гости не сумели, а по окончании меньшинства хоккеисты "Спартака" провели хорошую затяжную позиционную атаку, результатом которой стала шайба Артема Федорова. Удержать победу в основное время команда не смогла, пропустив практически через минуту.

Встреча перетекла в овертайм, в котором команды действовали на встречных курсах и имели одинаковое количество возможностей забросить победную шайбу. В серии буллитов удача впервые в текущем сезоне улыбнулась спартаковцам. Свои попытки реализовали Илья Зубов и Робин Ганзл. Рижане ответили лишь точным броском Мэтью Майоне.

Рижское "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд, однако главный тренер команды Гиртс Анкипанс остался доволен исходом матча. "Довольно равная и нервная игра, не так много было моментов. Идет борьба за плей-офф. Нам тяжело давались последние игры, рады тому, что взяли одно очко и двигаемся дальше", - отметил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Наставник "Спартака" Игорь Уланов посетовал на усталость своих хоккеистов после матча с ЦСКА (3:4), который состоялся двумя днями ранее. "Начало матча проспали, вяленькие были, в предыдущей игре с ЦСКА много сил оставили. Забили в большинстве - уже радует, игра была плотной с обеих сторон, прорвало в буллитах в нужный момент. Мы продолжаем делать то, что получается", - сказал Уланов.

Приятные воспоминания

Некоторые хоккеисты "Спартака" вполне могут считать "Арену-Мытищи" хорошо знакомой и даже родной. Защитник Ярослав Дыбленко выступал как за молодежную, так и за взрослую команды местного "Атланта" на протяжении пяти лет (2010-2015). Также в составе подмосковного клуба играли нападающие красно-белых Владислав Лещенко и Артем Воронин, а генеральным менеджером команды являлся нынешний тренер и руководитель "Спартака" Алексей Жамнов.

"Конечно, хотелось здесь сыграть, - отметил Дыбленко. - Помню, когда заканчивал в "Атланте", мы один из последних матчей здесь играли как раз с рижским "Динамо". Очень приятно здесь видеть знакомые лица, болельщиков "Атланта" и вообще всегда приятно возвращаться туда, где делал первые шаги. Было очень приятно, что много спартаковских болельщиков приехало, выходил на лед с чувством гордости".

Отметил качество арены и тренер "Спартака" Игорь Уланов. "Арена замечательная, я играл здесь во время карьеры, атмосфера замечательная. Болельщикам надо отдать должное - они приехали, несмотря на пробки", - сказал тренер.

"Спартак" благодаря победе набрал 40 очков после 35 игр и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижское "Динамо" набрало 31 очко после 33 встреч и идет на восьмой строчке.