Модрич признался, что обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира по футболу

ТАСС, 4 декабря. Полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что с радостью обменял бы все свои индивидуальные награды на победу в составе национальной команды на чемпионате мира. Об этом игрок, ставший во вторник обладателем "Золотого мяча", приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, рассказал журналистам, его слова приводит французское издание L'Equipe.

Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира - 2018 в России. В финале мирового первенства сборная Хорватии уступила команде Франции со счетом 2:4.

"Как я уже говорил раньше, когда выиграл титул лучшего игрока года ФИФА, с радостью бы обменял все эти индивидуальные награды звание чемпиона мира. К сожалению, все пошло иначе, однако сам факт достижения финала невероятен для такой маленькой страны, как Хорватия", - сказал Модрич.

Также хорватский футболист посвятил свою победу испанцам Хави, Андресу Иньесте и голландцу Уэсли Снейдеру, которые не смогли отобрать звание лучшего игрока мира у дуэта Криштиану Роналду / Лионель Месси. "Месси и Роналду достигли невероятного уровня за последние 10 лет. Другие тоже заслуживали это звание. Этого трофея были достойны Хави, Иньеста или Снейдер, в том числе им я посвящаю эту победу".

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", по истечении договора награды снова были разъединены.