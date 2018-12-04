"Нью-Джерси" дома проиграл "Тапме". Яковлев забросил первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 4 декабря. "Нью-Джерси" уступил "Тампе- Бэй" со счетом 1:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первую шайбу в своей заокеанской карьере забросил российский нападающий хозяев Егор Яковлев.
В составе "Тампы" отличись Никита Кучеров (14-я минута), Брэйден Пойнт (20), Тайлер Джонсон (29), Янни Гурд (33) и Стивен Стэмкос (41). Яковлев (32) стал автором единственной заброшенной шайбы "Нью-Джерси".
Яковлев в мае 2018 года подписал однолетний контракт с "Нью-Джерси". До перехода в НХЛ он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Ак Барс", "Локомотив" и СКА. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира (2014 год) и Олимпийских игр (2018). Прошедшая игра стала для 27-летнего хоккеиста восьмой в заокеанской карьере, на его счету 3 (1+2) очка в регулярном чемпионате.
Лучшим игроком встречи стал Кучеров, который к голу прибавил добавил три результативные передачи. Россиянин набрал 42 (12+30) очка в текущем сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров НХЛ, уступая только Микко Рантанену (45) и Натану Маккиннону (43) из "Колорадо". Второй звездой был признан Пойнт (1+2), третьей - вратарь "Тампы" Луи Доминг (26 сейвов).
"Нью-Джерси" занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 26 матчах. "Тампа" лидирует на Востоке, имея в своем активе 41 очко в 28 матчах. Следующую встречу "Нью-Джерси" проведет 7 декабря в гостях против "Лос-Анджелеса". "Тампа" 5 декабря на выезде встретится с "Детройтом".