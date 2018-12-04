"Нью-Джерси" дома проиграл "Тапме". Яковлев забросил первую шайбу в НХЛ

Модрич признался, что обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира по футболу

Во вторник игрок стал обладателем "Золотого мяча", также в 2018 году он был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА и лучшим футболистом мирового первенства в России

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