{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Торонто" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 106:103
Никола Йокич AP Photo/David Zalubowski
Никола Йокич
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 4 декабря. "Денвер" одержал победу над "Торонто" со счетом 106:103 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой хозяев Никола Йокич записал на свой счет трипл- дабл.

Игрок набрал 23 очка, сделал 15 передач и совершил 11 подборов. Трипл-дабл стал 18-м в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник "Торонто" Кавай Леонард - 27. Также на его счету две передачи и восемь подборов.

Благодаря победе "Денвер" вышел на первое место в Западной конференции, одержав победы в 16 матчах из 23. "Торонто", несмотря на поражение сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в своем активе 20 побед в 25 встречах регулярного чемпионата.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • "Детройт" - "Оклахома" - 83:110;
  • "Атланта" - "Голден Стэйт" - 111:128;
  • "Бруклин" - "Кливленд" - 97:99;
  • "Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 107:110;
  • "Миннесота" - "Хьюстон" - 103:91;
  • "Нью-Орлеан" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 126:129.
Черчесов: Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить свое поведение
Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности возвращения игроков в большой футбол
Читать полностью