Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Торонто" в матче НБА

ТАСС, 4 декабря. "Денвер" одержал победу над "Торонто" со счетом 106:103 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой хозяев Никола Йокич записал на свой счет трипл- дабл.

Игрок набрал 23 очка, сделал 15 передач и совершил 11 подборов. Трипл-дабл стал 18-м в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник "Торонто" Кавай Леонард - 27. Также на его счету две передачи и восемь подборов.

Благодаря победе "Денвер" вышел на первое место в Западной конференции, одержав победы в 16 матчах из 23. "Торонто", несмотря на поражение сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в своем активе 20 побед в 25 встречах регулярного чемпионата.

Результаты остальных матчей игрового дня: