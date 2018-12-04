"Даллас" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Радулов отметился результативной передачей

ТАСС, 4 декабря. "Даллас" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету российского форварда "Старз" Александра Радулова одна результативная передача.

У победителей шайбы забросили Джейсон Дикинсон (11-я минута), Бретт Ричи (42), Джейми Бенн (48) и Иса Линделл (58). В составе проигравших отличился Джуджхар Хайра (55). Радулов отметился результативным пасом в эпизоде с голом Бенна.

Всего в этом сезоне на счету Радулова 22 очка (9 шайб + 13 передач) в 18 играх. Также в матче принял участие российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, который сделал 28 сейвов и был признан третьей звездой встречи. Нападающий команды Валерий Ничушкин очков не набрал.

"Даллас" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 33 очка после 28 матчей. "Эдмонтон" расположился на 10-й строчке с 28 очками в 27 играх.

В другом матче дня "Нэшвилл" дома обыграл "Баффало" со счетом 2:1.