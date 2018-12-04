Беженец, прервавший гегемонию Роналду и Месси. Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич впервые в своей карьере стал обладателем ежегодной награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту года, играющему в Европе. 33-летний хорват прервал десятилетнюю гегемонию португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые в последние годы выиграли по пять призов и являются лидерами по этому показателю.
Начиная с 2008 года "Золотой мяч" разыгрывали между собой Роналду и Месси. Первым его получил португалец в 2008 году, затем аргентинец становился лауреатом четыре года подряд (2009–2012). В период с 2013 по 2017 год Роналду четыре раза становился его обладателем, уступив Месси только в 2015-м. Последним обладателем награды до эры Роналду и Месси был бразилец Кака, выступавший за "Милан" и ставший лучшим игроком и бомбардиром победной для итальянского клуба Лиги чемпионов (10 голов).
В последнее время результаты голосования подвергались критике со стороны специалистов и болельщиков. По мнению многих, оба игрока незаслуженно затмевали остальных футболистов, главным образом благодаря хорошей рекламе и пиару. Самым ярким стал пример 2010 года. Тогда голландец Уэсли Снейдер в составе "Интера" стал чемпионом и обладателем Кубка Италии и победителем Лиги чемпионов, а также со своей сборной дошел до финала чемпионата мира, где являлся лидером команды. А обладателем "Золотого мяча" стал Месси, несмотря на то что сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, а Лионель не забил на турнире ни одного мяча.
Роналду и в текущем сезоне выступил великолепно и занял второе место в голосовании. Вместе с Модричем в составе "Реала" он выиграл Лигу чемпионов, в которой стал лучшим бомбардиром (15 голов). На чемпионате мира в России нападающий забил четыре мяча в четырех играх, оформив хет-трик в первом матче группового турнира с испанцами (3:3). Возможно, тот факт, что португальская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала мирового первенства, сыграл в пользу Модрича, который вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира.
Модрич был капитаном и лидером национальной команды. Он не просто забивал мячи и раздавал голевые передачи, а проделывал огромный объем необычной для себя черновой работы, совершая множество отборов и перехватов. Он хорошо чувствовал, когда надо взять игру на себя и показать индивидуальное мастерство, как в случае с его голом в ворота сборной Аргентины (3:0), так и моменты, в которых лучше обыграться с партнерами.
Еще одним претендентом на приз был лидер "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн. В составе испанской команды он стал победителем Лиги Европы, а в составе сборной — чемпионом мира. В финалах обоих турниров Гризманн признавался лучшим игроком матча.
Дитя войны
Модрич родился в хорватском городе Задар, однако в начале 90-х годов ему пришлось покинуть родной дом и поселиться в Затоне. Пока отец футболиста отдавал долг родине, разгорелись югославские войны, и Модрич жил в старой и ветхой гостинице. Родители скрывали от сына, что на родине идет война. Жертвой боевых действий стал дедушка будущей звезды футбола — его, как и других пожилых жителей деревни, казнили.
На одностороннее провозглашение независимости Словенией и Хорватией сербско-югославские силы ответили карательной операцией. Модрич, как и его партнер по сборной защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, стали беженцами на территории собственной страны. "Мне было всего шесть лет, и время тогда было действительно трудное. Я плохо его помню, но это не то, о чем хочется вспоминать, — рассказывал Модрич в 2008 году. — Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь, но не хочу и забывать об этом".
После того как отец вернулся из армии, он обнаружил, что его сын проявляет футбольные способности. Родители Модрича решили не жалеть денег и тратили на мальчика последние средства из своих скромных заработков, чтобы оплатить занятия в футбольной академии. По словам самого обладателя "Золотого мяча", первые щитки ему вручную делал его тренер, который сразу увидел в ребенке великолепные способности.
Модрич был не единственным футболистом в семье. Бывший игрок сборной Австралии, известный по выступлению за английские клубы в нулевых годах, Марк Видука — двоюродный брат Модрича.
Первый профессиональный контракт с загребским "Динамо" Модрич подписал в 16-летнем возрасте. Через год он был отдан в аренду в боснийский "Зриньски", а следующий сезон провел в "Интере" из хорватского города Запрешич, с которым стал серебряным призером чемпионата страны. Вскоре Лука вернулся в загребское "Динамо" и подписал контракт сроком на десять лет. Он отыграл шесть сезонов на позиции плеймейкера и трижды становился чемпионом Хорватии, а также носил звание игрока года.
В 2006 году Модрич дебютировал в составе национальной сборной в товарищеской встрече со сборной Италии (0:2). Свой первый мяч он забил в 2006 году в ворота сборной Италии. На чемпионате Европы 2008 года Модрич забил с пенальти на четвертой минуте первого матча с австрийцами (1:0).
Расцвет карьеры
За футболистом следили скауты из "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", но Модрич решил продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме". Карьера в Англии у хорвата поначалу не задавалась. Многие фанаты вели разговоры о том, что его покупка была напрасной и он недостаточно выкладывается на поле. Однако после того, как "Тоттенхэм" возглавил Гарри Реднапп, игра Модрича существенно преобразилась. Он начал действовать в своем стиле, управляя атаками команды, зачастую сам оказываясь на ударной позиции.
Свой первый мяч за английский клуб Модрич забил в ворота московского "Спартака" в матче групповой стадии Лиги Европы — 2008/09 (2:2). Всего за "Тоттенхэм" хорватский полузащитник провел четыре сезона, играя вместе с российским нападающим Романом Павлюченко. На счету хорвата 17 забитых мячей в 160 матчах во всех турнирах.
Летом 2012 года Модрич подписал контракт с мадридским "Реалом" сроком на пять лет. Испанский клуб заплатил "Тоттенхэму" £33 млн за трансфер хорвата. Полузащитник стал самой выгодной продажей "Тоттенхэма".
30 августа 2012 года Лука дебютировал за "Королевский клуб", выйдя на замену на 83-й минуте во втором матче Суперкубка Испании с "Барселоной". "Реал" одержал победу со счетом 2:1 и завоевал титул в дебютном для Модрича матче за клуб. 3 ноября 2012 года на второй добавленной минуте матча Лука забил свой первый гол за "Реал", отличившись в матче с "Сарагосой". На первых порах Модрич лишь изредка появлялся в основе "Реала".
Испанская пресса назвала трансфер Модрича худшим в 2012 году. Со временем хорват стал основным футболистом в центре полузащиты, отвечая за организацию игры команды в атаке.
"Реал", который трижды подряд выиграл Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), представить без Модрича было уже невозможно. Несмотря на то что лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2018 года стал Роналду, приз самому ценному игроку турнира достался Модричу. Во многом он развязывал руки атакующим футболистам мадридцев — Роналду, Гарету Бэйлу и Кариму Бензема, выполняя за них черновую работу и постоянно снабжая удобными передачами.
Своим примером Модрич доказал, что "Золотой мяч" могут получать не только футболисты, забивающие голы, но и игроки, которые на поле не выделяются так ярко, работают на команду и помогают бомбардирам становиться еще лучше.
Артем Крук