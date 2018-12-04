Беженец, прервавший гегемонию Роналду и Месси. Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич впервые в своей карьере стал обладателем ежегодной награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту года, играющему в Европе. 33-летний хорват прервал десятилетнюю гегемонию португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые в последние годы выиграли по пять призов и являются лидерами по этому показателю. Начиная с 2008 года "Золотой мяч" разыгрывали между собой Роналду и Месси. Первым его получил португалец в 2008 году, затем аргентинец становился лауреатом четыре года подряд (2009–2012). В период с 2013 по 2017 год Роналду четыре раза становился его обладателем, уступив Месси только в 2015-м. Последним обладателем награды до эры Роналду и Месси был бразилец Кака, выступавший за "Милан" и ставший лучшим игроком и бомбардиром победной для итальянского клуба Лиги чемпионов (10 голов).

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В последнее время результаты голосования подвергались критике со стороны специалистов и болельщиков. По мнению многих, оба игрока незаслуженно затмевали остальных футболистов, главным образом благодаря хорошей рекламе и пиару. Самым ярким стал пример 2010 года. Тогда голландец Уэсли Снейдер в составе "Интера" стал чемпионом и обладателем Кубка Италии и победителем Лиги чемпионов, а также со своей сборной дошел до финала чемпионата мира, где являлся лидером команды. А обладателем "Золотого мяча" стал Месси, несмотря на то что сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, а Лионель не забил на турнире ни одного мяча. Роналду и в текущем сезоне выступил великолепно и занял второе место в голосовании. Вместе с Модричем в составе "Реала" он выиграл Лигу чемпионов, в которой стал лучшим бомбардиром (15 голов). На чемпионате мира в России нападающий забил четыре мяча в четырех играх, оформив хет-трик в первом матче группового турнира с испанцами (3:3). Возможно, тот факт, что португальская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала мирового первенства, сыграл в пользу Модрича, который вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. Модрич был капитаном и лидером национальной команды. Он не просто забивал мячи и раздавал голевые передачи, а проделывал огромный объем необычной для себя черновой работы, совершая множество отборов и перехватов. Он хорошо чувствовал, когда надо взять игру на себя и показать индивидуальное мастерство, как в случае с его голом в ворота сборной Аргентины (3:0), так и моменты, в которых лучше обыграться с партнерами. Еще одним претендентом на приз был лидер "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн. В составе испанской команды он стал победителем Лиги Европы, а в составе сборной — чемпионом мира. В финалах обоих турниров Гризманн признавался лучшим игроком матча. Дитя войны Модрич родился в хорватском городе Задар, однако в начале 90-х годов ему пришлось покинуть родной дом и поселиться в Затоне. Пока отец футболиста отдавал долг родине, разгорелись югославские войны, и Модрич жил в старой и ветхой гостинице. Родители скрывали от сына, что на родине идет война. Жертвой боевых действий стал дедушка будущей звезды футбола — его, как и других пожилых жителей деревни, казнили. На одностороннее провозглашение независимости Словенией и Хорватией сербско-югославские силы ответили карательной операцией. Модрич, как и его партнер по сборной защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, стали беженцами на территории собственной страны. "Мне было всего шесть лет, и время тогда было действительно трудное. Я плохо его помню, но это не то, о чем хочется вспоминать, — рассказывал Модрич в 2008 году. — Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь, но не хочу и забывать об этом".

Лучший игрок чемпионата мира 2018 года © AP Photo/Martin Meissner

После того как отец вернулся из армии, он обнаружил, что его сын проявляет футбольные способности. Родители Модрича решили не жалеть денег и тратили на мальчика последние средства из своих скромных заработков, чтобы оплатить занятия в футбольной академии. По словам самого обладателя "Золотого мяча", первые щитки ему вручную делал его тренер, который сразу увидел в ребенке великолепные способности. Модрич был не единственным футболистом в семье. Бывший игрок сборной Австралии, известный по выступлению за английские клубы в нулевых годах, Марк Видука — двоюродный брат Модрича. Первый профессиональный контракт с загребским "Динамо" Модрич подписал в 16-летнем возрасте. Через год он был отдан в аренду в боснийский "Зриньски", а следующий сезон провел в "Интере" из хорватского города Запрешич, с которым стал серебряным призером чемпионата страны. Вскоре Лука вернулся в загребское "Динамо" и подписал контракт сроком на десять лет. Он отыграл шесть сезонов на позиции плеймейкера и трижды становился чемпионом Хорватии, а также носил звание игрока года. В 2006 году Модрич дебютировал в составе национальной сборной в товарищеской встрече со сборной Италии (0:2). Свой первый мяч он забил в 2006 году в ворота сборной Италии. На чемпионате Европы 2008 года Модрич забил с пенальти на четвертой минуте первого матча с австрийцами (1:0). Расцвет карьеры За футболистом следили скауты из "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", но Модрич решил продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме". Карьера в Англии у хорвата поначалу не задавалась. Многие фанаты вели разговоры о том, что его покупка была напрасной и он недостаточно выкладывается на поле. Однако после того, как "Тоттенхэм" возглавил Гарри Реднапп, игра Модрича существенно преобразилась. Он начал действовать в своем стиле, управляя атаками команды, зачастую сам оказываясь на ударной позиции. Свой первый мяч за английский клуб Модрич забил в ворота московского "Спартака" в матче групповой стадии Лиги Европы — 2008/09 (2:2). Всего за "Тоттенхэм" хорватский полузащитник провел четыре сезона, играя вместе с российским нападающим Романом Павлюченко. На счету хорвата 17 забитых мячей в 160 матчах во всех турнирах.

В матче группового турнира Лиги чемпионов против московского ЦСКА в "Лужниках" © Валерий Шарифулин/ТАСС