Черчесов признался, что у него не было желания смотреть финал ЧМ-2018

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не намеревался смотреть финал чемпионата мира 2018 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В финале чемпионата мира, который прошел на московском стадионе "Лужники", сборная Франции обыграла со счетом 4:2 команду Хорватии, которая в четвертьфинале переиграла россиян в серии пенальти (2:2, 4:3 - пенальти).

"После поражения от хорватов я на пару дней задержался в Москве, вместе с командой встретился с болельщиками в "Лужниках", сходил на эфир к Владимиру Соловьеву, через программы "Время покажет" и "60 минут" поблагодарил народ за поддержку и уехал в Австрию к семье, - сказал тренер. - Не было никакого желания оставаться на финал, если бы не пригласили, сам не прилетел бы. Позвонили из администрации президента, позвали, сначала не брал трубку, поскольку высвечивался незнакомый номер, а на такие звонки стараюсь не отвечать, элементарно не хватает времени. Потом набрали с того номера, который знал, прилетел в день матча, поехал на стадион, а после игры сразу же вернулся в Инсбрук".

"Не люблю разговоры из серии "если бы да кабы". Мол, на их месте должны были находиться мы. Каждый занял то место, которое заслужил. Хотя, конечно, невольно начинаешь примерять что-то на себя, прикидывать, как сыграл бы игрок твоей команды в том или ином конкретном эпизоде", - добавил Черчесов.