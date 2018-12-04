Генсек ПКР уверен, что Россия примет участие в следующих Паралимпиадах на равных условиях

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная России примет участие в следующих Паралимпийских играх на равных с другими странами условиях. Такое мнение журналистам в Красноярске высказал генеральный секретарь Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовании в России допинговой системы. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в Пхёнчхане в 2018 году выступали в неполном составе в нейтральном статусе.

"Если бы я в это не верил (равное участие России в Паралимпийских играх - прим. ТАСС), я бы не занимался этим делом. Мы все заряжены и делаем все, чтобы это произошло", - сказал Строкин. Он добавил, что из 28 видов спорта, включенных в Игры, Россия в настоящее время не может участвовать в восьми - в четырех летних и четырех зимних. "Основная задача, основной вызов - этот вопрос преодолеть. С тем, чтобы мы имели возможность по всем видам спорта принимать участие в соревнованиях и далее в Паралимпийских играх", - подчеркнул он.

Строкин не назвал сроков восстановления членство ПКР в МПК, но назвал условия, на которых оно произойдет. "Основные условия, которые выдвигает Международный паралимпийский комитет - это восстановление РУСАДА. Вы знаете, это произошло на определенных условиях.

Остались технические вопросы с доступом в московскую лабораторию экспертов WADA, также до конца июня следующего года необходимо пройти аудит РУСАДА", - добавил он.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, в 2022 году в Пекине пройдет зимняя Паралимпиада.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев и заседание исполкома Паралимпийского комитета России.