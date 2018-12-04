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Черчесов рассказал, что ему комфортно работать с нынешним руководством РФС

В настоящее время исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову комфортно работать с нынешним руководством Российского футбольного союза (РФС). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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В настоящее время исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев. Действующий президент РФС Виталий Мутко 25 декабря прошлого года приостановил свою деятельность во главе организации в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.

"Предпочтений не может быть по определению, ведь от меня в данном случае ничего не зависит, - сказал Черчесов. - Со всеми вышеупомянутыми людьми я знаком. Но еще раз повторю: мне комфортно с нынешней командой и ее руководителями, так было и так остается по сей день. При подготовке к чемпионату мира мы работали в непростых условиях, под определенным прессом, но в итоге со всем справились".

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