Черчесов рассказал, что ему комфортно работать с нынешним руководством РФС

В настоящее время исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев. Действующий президент РФС Виталий Мутко 25 декабря прошлого года приостановил свою деятельность во главе организации в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.

"Предпочтений не может быть по определению, ведь от меня в данном случае ничего не зависит, - сказал Черчесов. - Со всеми вышеупомянутыми людьми я знаком. Но еще раз повторю: мне комфортно с нынешней командой и ее руководителями, так было и так остается по сей день. При подготовке к чемпионату мира мы работали в непростых условиях, под определенным прессом, но в итоге со всем справились".