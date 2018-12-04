Черчесов: тренерский штаб сборной России не ошибся с составом на ЧМ-2018

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не ошибся с игроками при формировании заявки на чемпионат мира 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Полагаю, мы не ошиблись с игроками, формируя заявку на чемпионат мира, - сказал Черчесов. - Индивидуально они, может, и уступали футболистам из топ-сборных, но вместе действовали и смотрелись очень достойно. Именно появившаяся уверенность в своих силах позволила нам отыграть 120 минут против испанцев (в 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти - прим. ТАСС), а через три дня столько же - против хорватов, и с англичанами отбегали бы, если бы шанс представился. Командный дух - не пустые слова".

"А явные фавориты во главе с великими звездами вылетели на более ранних стадиях турнира, досрочно уехали домой. Немцы, испанцы, португальцы, аргентинцы. Личности, безусловно, нужны, но сегодня никакой гений в одиночку чемпионат мира не выиграет", - добавил специалист.

Также главный тренер российской команды рассказал об атмосфере внутри сборной во время турнира.

"Считаю, нам удалось учесть много нюансов, и по ходу чемпионата продолжали вносить коррективы. При этом не скажу, будто команда находилась в оцепенении из-за свалившегося груза ответственности, все шло своим чередом. Да, дисциплина, порядок - это даже не обсуждалось, но и ежовых рукавиц не было. Скажем, после матча с Египтом я разрешил игрокам "Зенита" не возвращаться в Москву с командой, остаться в Петербурге, провести вечер с семьями, они прилетели на следующий день", - отметил Черчесов.