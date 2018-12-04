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Футбол в России

Четыре футболиста "Енисея" пропустят матч с ЦСКА из-за травм

Игру пропустят Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре игрока красноярского "Енисея" пропустят матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за травм. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

"Сегодня днем команда вылетела из Красноярска в Москву, где на стадионе "Родина" с натуральным покрытием будет готовиться к игре. Отметим, что Михаил Костюков, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич и Александр Харитонов пропускают игру из-за травм", - сообщила пресс-служба.

Матч "Енисей" - ЦСКА состоится в Москве 8 декабря и начнется в 15:00 мск.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе.

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