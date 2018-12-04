Российский форвард "Тампы" Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 4 декабря. Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин набрал четыре очка (шайба + три передачи) в победном для "Тампы" матче с "Нью-Джерси" (5:1). Кучеров набрал 42 (12+30) очка в текущем сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров НХЛ, уступая только Микко Рантанену (45) и Натану Маккиннону (43) из "Колорадо".

Второй звездой дня стал другой форвард "Тампы" Брэйден Пойнт, в активе которого три очка (шайба + две передачи). Третьей звездой признан голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, на счету которого 21 отраженный бросок в победном матче с "Баффало" (2:1).