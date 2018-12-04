Президент "Реала" Перес рад, что Модрич стал обладателем "Золотого мяча"

Вручение награды состоялось в понедельник. 33-летний хорватский полузащитник стал седьмым игроком "Реала", завоевавшим данную награду. "Реал" вышел в единоличные лидеры по этому показателю, обойдя испанскую "Барселону", итальянские "Ювентус" и "Милан" (все - по 6).

"Я рад, что Модрич выиграл "Золотой мяч". Я очень доволен, я и все фанаты "Реала", - сказал Перес. - Я думаю, победа в этой премии - это не только признание хорошей игры Модрича за многие годы, но также и его потрясающей игры в этом сезоне".

В сезоне-2017/18 Модрич в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4.

Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира - 2018.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", по истечении договора награды снова были разъединены.