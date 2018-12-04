Адвокат Комиссаровой просит суд арестовать имущество клиники, не сумевшей вылечить ее

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокат фристайлистки Марии Комиссаровой Ирина Фаст попросила Невский суд Санкт-Петербурга наложить арест на имущество клиники доктора Блюма, который не сумел поставить на ноги спортсменку, получившую тяжелую травму позвоночника на тренировке накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщила ТАСС представитель спортсменки Нина Данилина.

3 декабря 2018 года в Невском районном суде Санкт-Петербурга прошла беседа по иску Комиссаровой к ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", владельцем которого является доктор Евгений Блюм. Член олимпийской сборной России по фристайлу требует взыскать с клиники, в которой ей обещали полное восстановление после травмы позвоночника, 51 млн рублей убытков и 5 млн рублей компенсации морального вреда. По мнению Комиссаровой, ей не была предоставлена достоверная информация о том, что услуги, оказанные по договору, не приведут и не могут привести к полному восстановлению после травмы.

"На заседании 3 декабря адвокат спортсменки Ирина Фаст ходатайствовала о наложении ареста на имущество клиники доктора Блюма", - сообщила Данилина. Это ходатайство было вызвано тем, что клиника в 2017 году несла убытки и теоретически не может выплатить ущерб спортсменке.

"Нам также известно еще о нескольких пациентах клиники Блюма, которые заплатили за реабилитацию до 1 млн евро и не получили результата", - сказала собеседница ТАСС.

В 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако доктор Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки. На лечение в Испании Комиссарова потратила 627 тыс. евро, оно не привело к восстановлению двигательных функций.

Следующие предварительные слушания назначены на 25 декабря 2018 года.