Всероссийская Спартакиада для инвалидов пройдет в Красноярске в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийская зимняя Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями пройдет в Красноярске в 2021 году. Об этом на Всероссийском форуме по развитию паралимпийского движения сообщил министр спорта края Сергей Алексеев.

Форум проходит в Красноярске с 4 по 6 декабря. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев и заседание исполкома Паралимпийского комитета России.

"На сегодняшний день мы можем смело говорить, что зимой 2021 года в Красноярске пройдет Всероссийская зимняя Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями", - сказал Алексеев, добавив, что соревнования пройдут на объектах Универсиады-2019, для этого их адаптируют для проведения турниров такого рода.

Также, по словам Алексеева, в кластер "Радуга", построенный к Универсиаде, переедут краевой Центр адаптивного спорта и региональное отделение Паралимпийского спорта России.

Кластер "Радуга" - комплекс спортивных сооружений, состоящий из трех объектов, где будут организованы спортивно-тренировочные площадки по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. База кластера даст возможность проводить сборы команд, вести тренировочный процесс круглогодично.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.