Представители WADA прилетят в Москву для аудита РУСАДА 10 декабря

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прилетят в Москву для проведения аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 10 декабря. Об этом сообщила журналистам в Красноярске заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

"Наша задача пройти успешно аудит, мы готовимся к нему. 10 декабря прилетят представители WADA, а 11-12 декабря пройдет аудит РУСАДА", - сказала Пахноцкая.

По ее словам, аудиту будут подвергнуты все функциональные направления деятельности агентства. "Это планирование, тестирование, обработка результатов, расследование, образование, терапевтическое использование и работа, сохранение персональных данных", - отметила Пахноцкая.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В программе форума: научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, заседание исполкома Паралимпийского комитета России и Паралимпийский бал.