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Касаткина и Шарапова претендуют на приз WTA в категории "Любимой теннисистки болельщиков"

Конкурентками россиянок в борьбе за данный приз являются 26 теннисисток
Мария Шарапова EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Мария Шарапова
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 4 декабря. Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на награду Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории "Любимая теннисистка болельщиков". Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Конкурентками 21-летней Касаткиной и 31-летней Шараповой в борьбе за данный приз являются 26 теннисисток, в числе которых американка Винус Уильямс, канадка Эжени Бушар, латвийка Елена Остапенко, британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская, шесть раз побеждавшая в подобных опросах. Голосование, по итогам которого будет выявлен победитель, проводится на сайте WTA до 7 декабря.

Ранее в октябре Касаткина впервые в карьере поднялась на 10-е место в рейтинге WTA - после победы на турнире "ВТБ Кубок Кремля". Касаткина в текущем сезоне дважды дошла до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Прошлый сезон Касаткина завершила на 24-й позиции в рейтинге.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды - Открытого чемпионата Франции и по разу - Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдона). Российская теннисистка занимает 29-е место в рейтинге.

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