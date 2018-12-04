ВФЛА сможет начать выплату IAAF долга только после оформления ряда юридических документов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сможет начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF) только после того, как подпишет с IAAF соответствующие юридические документы и обсудит порядок погашения задолженностей. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

ВФЛА должна выплатить IAAF $2,76 млн. Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен на июльском совете IAAF заявил о том, что возмещение расходов, которые понесла IAAF в связи с кризисом в российской легкой атлетике, является для ВФЛА одним из условий восстановления в своих правах. Андерсен тогда же подчеркнул, что ВФЛА выразила готовность оплатить все расходы после того, как будет определена точная сумма.

"15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты, - заметил Шляхтин. - Дело в том, что для того, чтобы выплатить более $2,7 млн, нам необходимо оформить ряд юридических документов (договор и т. д.). Также мы просили у международной федерации возможность рассрочки, поскольку сумма достаточно серьезная. IAAF ответила нам, что к обсуждению возможности встречи мы вернемся после 4 декабря, когда закончится очередной совет этой организации".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Последний раз Шляхтин встречался с рабочей группой IAAF в Риме в начале ноября. В конце июля состоялся очередной совет IAAF, который поддержал выводы рабочей группы, считающей неуместным восстановление ВФЛА в своих правах до тех пор, пока Россия не выполнит все пункты дорожной карты.