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Футбол в России

Евгений Калешин покинул пост главного тренера ФК "Урожай"

Спортивный директор клуба отметил, что на пост главного тренера уже есть три-четыре кандидатуры

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Урожай" Евгений Калешин покинул свой пост, не его должность есть четыре кандидатуры. Об этом журналистам сообщил спортивный директор клуба Николай Писарев.

"Был разговор до отпуска с главным тренером. Сегодня он выступил с официальным заявлением, надо относиться к его решению с уважением. Сегодня клуб приступит к поиску главного тренера", - сообщил Писарев во время пресс-конференции, посвященной представлению нового генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко.

Спортивный директор клуба отметил, что на пост главного тренера уже есть три-четыре кандидатуры. На вопрос о том, может ли "Урожай" возглавить Игорь Шалимов, Писарев ответил однозначно нет, потому что тот работает в "Химкам".

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил прошлый сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его, сменить руководство и команду под новым названием ("Урожай") заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Урожай" провел 15 матчей в нынешнем сезоне ПФЛ и занимает второе место в зоне "Юг" с 37 очками.

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