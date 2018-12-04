Дацюк и Гусев вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к Кубку Первого канала

ТАСС, 4 декабря. Хоккеисты петербургского СКА Павел Дацюк и Никита Гусев вызваны в сборную России для подготовки ко второму этапу Евротура - Кубку Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты пропустили первый этап турнира - Кубок Карьяла, прошедший в Финляндии с 8 по 11 ноября.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард");

защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все - ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба - СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив");

нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - "Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Евротур проводится с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников (Россия, Финляндия, Чехия, Швеция) проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз - в сезоне-2016/17. В текущем сезоне россияне одержали победу в Кубке Карьяла, обыграв финнов (3:0) и шведов (4:1), но уступив чехам (2:5).

В Москве матчи турнира пройдут на арене "Парк Легенд", сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, 15 декабря - с чехами. Также сборная России проведет встречу с финнами в заключительный день турнира 16 декабря в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".