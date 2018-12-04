Нифонтов считает, что открытие Академии единоборств в Рязани поможет развитию дзюдо

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Появление Академии единоборств в Рязани будет способствовать развитию дзюдо в России. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов.

"В Рязанской области очень популярно дзюдо, здесь прекрасные традиции этого вида спорта, много детей приходят заниматься в спортшколы и секции, - сказал Нифонтов. - Однозначно появление этого объекта будет способствовать его развитию и со временем Академия единоборств родит новых чемпионов. Раньше мы были ограничены площадью залов и не могли принять всех желающих. Но, если честно, надеюсь, что и нового зала нам не хватит и строительство спортивных объектов продолжится, чтобы единоборствами занималось как можно людей".

Строительство Академии единоборств велось в Рязани с 2016 года, объект расположен в пойме реки Трубеж. Комплекс создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". На эти цели было выделено порядка 550 млн рублей.

Объект был построен по аналогу пензенского дворца спорта "Буртасы", который открылся в 2008 году. Масштабный спорткомплекс в Пензе также создан при поддержке федерального бюджета и является одним из крупнейших центров развития спортивной и художественной гимнастики в стране.

На базе академии развиваются шесть основных видов спорта - бокс, самбо, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, художественная гимнастика. Объект входит в перечень региональных спортивно-тренировочных центров, необходимых для подготовки спортсменов сборных команд РФ.

Торжественное открытие Академии единоборств состоялась 31 марта. Церемония была приурочена к старту Всероссийских соревнований по тхэквондо "Кубок Рязанского кремля". В турнире приняли участие более 120 юных спортсменов из 47 регионов страны.

Нифонтов проведет в Академии единоборств мастер-класс

По мнению Нифонтова, новый спорткомплекс является лучшим спортивным объектом Рязанской области, предназначенным для развития единоборств. "В принципе, Академию единоборств можно отнести к лучшим спортивным комплексам не только в регионе, но и в стране, - отметил Нифонтов. - Я не бывал в академии после ее открытия, но был здесь, когда объект только строился. В будущем планирую обязательно провести в Академии единоборств мастер-класс".

1 декабря Нифонтов, который во время профессиональной карьеры выступал за Рязанскую область и Алтайский край, открыл спортивный центр в Барнауле. Это уже третий по счету спортцентр, основанный дзюдоистом. На его базе будут развиваться дзюдо и художественная гимнастика.

"В Барнауле давно не строилось новых спортивных сооружений, где можно было бы заниматься единоборствами, - рассказал спортсмен. - В городе существует огромная потребность в залах для летних видов спорта. Дзюдо - многогранный вид спорта, он помогает гармонично развивать организм, это не только спорт, но и философия. При этом, конечно, в работе с подрастающим поколением никто не отменяет высоких спортивных задач".

Площадка для турниров и мероприятий

Академия единоборств в Рязани соответствует всем стандартам для проведения всероссийских, а также международных спортивных соревнований. Одним из крупных турниров, проведенных на базе комплекса, стал Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Есенинская осень". Он проходил с 18 по 20 октября. В соревнованиях приняли участие свыше 600 спортсменок из 39 регионов России. Гимнастки соревновались в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

"Есенинская осень" является традиционным турниром и проводится уже более 20 лет. Это единственные всероссийские соревнования в Центральном федеральном округе, по итогам которых допускается присвоение звания мастера спорта России и кандидата в мастера спорта.

Также в этом году на базе объекта прошли Всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти В.Н. Лататуева, открытый городской турнир по художественной гимнастике "Легенды рязанского спорта", Всероссийские соревнования по традиционным (национальным) видам спорта и ряд других турниров. В ноябре академия стала центральной площадкой для фестиваля профессий для школьников в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".

Что входит в состав комплекса

Комплекс Академии единоборств представляет собой трехэтажное здание. Центральная соревновательная арена располагается на первом этаже, ее зрительские трибуны рассчитаны на 1400 человек. На арене могут размещаться пять борцовских ковров. Также здесь находятся зал для разминки, боксерский зал, медико-восстановительный центр с сауной и другие вспомогательные помещения.

На втором этаже базируются три тренировочных зала - для спортивной борьбы, дзюдо и самбо, а также буфет и комнаты отдыха для спортсменов. Третий этаж отведен под зал бокса, столовую, конференц-зал, тренировочный зал тхэквондо, зал хореографии.

Кроме того, в здании академии находится гостиница для проживания иногородних спортсменов, рассчитанная на 24 номера.