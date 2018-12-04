Градиленко: ФК "Урожай" планирует выйти в премьер-лигу

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Главной задачей краснодарского футбольного клуба "Урожай" является скорейший выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщил новый генеральный директор клуба Дмитрий Градиленко во время пресс-конференции.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил прошлый сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем сезоне. Позднее было предложено переименовать его, сменить руководство и команду под новым названием ("Урожай") заявить для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "Кубань" ранее выступала в премьер-лиге.

"Главная задача - постепенно подниматься наверх: в этом году занять первое место в ПФЛ и получить право участвовать в ФНЛ. Потом, по возможности, как можно быстрее вернуться в премьер-лигу", - сообщил журналистам Градиленко, отметив, что подобные задачи ставят перед ним акционеры клуба.

Во время пресс-конференции он заявил, что в клубе проводится аудит. Ранее сообщалось, что бюджет ФК "Урожай" на текущий сезон составляет 70 млн рублей, акционерами являются "Оптима Юг" и "Ростагро". На вопрос о роли администрации в деятельности клуба и оказании поддержки, генеральный директор ФК "Урожай" отметил, что вел переговоры с вице-губернатором Краснодарского края, курирующим клуб, Андреем Коробкой, и поддержка будет.

"Урожай" после 15 матчей занимает второе место в первенстве ПФЛ в зоне "Юг" с 37 очками. Лидирует "Чайка" из Ростовской области (40 очков, 16 матчей).