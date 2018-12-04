Победители ЧМ-2019 в мужском и женском одиночном фигурном катании получат по $64 тыс.

ТАСС, 4 декабря. Победители чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в мужском и женском одиночном катании получат по $64 тыс. призовых. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Спортсмены, завоевавшие серебряные медали в соревнованиях одиночников, получат по $47 тыс. призовых. Бронзовые медалисты - по $33 тыс.
Победители в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду получат $90 тыс., обладатели серебряных наград - $65 тыс., бронзовых медалей - $45 тыс.
Призовые победителей чемпионата Европы в одиночном катании составят $21 тыс., обладателей серебряных медалей - $16 тыс., бронзовых - $11 тыс. Чемпионы Европы в танцах на льду и в соревнованиях спортивных пар получат $30 тыс., серебряные призеры - $20 тыс., бронзовые - $12 тыс.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 18 по 24 марта 2019 года. Чемпионат Европы состоится в Минске с 21 по 27 января.