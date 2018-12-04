Победители ЧМ-2019 в мужском и женском одиночном фигурном катании получат по $64 тыс.

Шляхтин: IAAF в конце ноября представила в CAS свой отзыв на сентябрьскую апелляцию ВФЛА

ВФЛА сверяет с нанятыми юристами позицию федерации по поводу обоснованности тезиса IAAF о невыплате ВФЛА долгов перед международной федерацией

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