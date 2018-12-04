Голодец провела встречу с российскими спортсменами на базе "Озеро Круглое"

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец во вторник посетила подмосковную базу "Озеро Круглое", передает корреспондент ТАСС с места события.

В ходе визита Голодец встретилась с членами сборной России по спортивной гимнастике, боксу, плаванию и синхронному плаванию. Вице-премьер РФ обсудила насущные вопросы и проблемы подготовки спортсменов с главой Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым, президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым, президентом Федерации водного поло России и Российской федерации прыжков в воду Алексеем Власенко, а также с главным тренером национальной команды по синхронному плаванию Татьяной Покровской, главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком и главным тренером российских гимнастов Андреем Родионенко.

"Мы посмотрели, как наши спортсмены тренируются, все команды находятся на разных этапах подготовки к мировым чемпионатам, у некоторых совсем близко отъезд, как например у пловцов, которые едут на чемпионат мира. Сборы идут очень интенсивно, в каждой сборной есть рабочие вопросы, которые нам предстоит решить - это вопросы подготовки резерва, молодежного спорта, развитие баз. Есть вопросы, которые стоят, как говорится, в полный рост - это например развитие водного поло и национального чемпионата. По каждому обращению я подготовлю поручение, и мы будем решать вопросы, которые стоят перед тренерами, перед федерациями, для того, чтобы создать все комфортные условия", - сказала Голодец.

"Есть вопросы по некоторым тренажерам, которые требуют настройки, производства, оснащения. Всегда есть к чему стремиться, спорт развивается динамично, есть спрос на новые тренажеры, на новое оборудование. Мы должны вовремя откликаться на данные запросы, что позволит нам достичь новых высот в мировом спорте", - добавила она.

"Озеро Круглое" является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта. В 2006 году на территории базы началась масштабная реконструкция при поддержке федерального бюджета. В рамках новой ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет реконструирован филиал базы "Руза", где тренируются национальные сборные по тяжелой атлетике.