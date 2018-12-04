Матч чемпионата Франции по футболу ПСЖ - "Монпелье" перенесен по просьбе полиции

ТАСС, 4 декабря. Матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье" перенесен на другую дату. Об этом сообщает пресс-служба французской Лиги 1.

Встреча была перенесена по просьбе полиции парижской префектуры, матч должен был пройти 8 декабря на стадионе "Парк де Пренс". Новая дата проведения встречи станет известна позднее.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 110 человек, около 20 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло почти 300 человек.