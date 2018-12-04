Сальников обсудил с Голодец идею возведения базы для российских пловцов на Черном море

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) во время визита вице-премьера РФ Ольги Голодец на подмосковную базу "Озеро Круглое" обсудил с ней необходимость постройки тренировочной базы для российских пловцов на Черном море. Об этом Сальников рассказал журналистам.
Голодец посетила базу "Озеро Круглое" во вторник и осмотрела условия подготовки членов сборных команд России по плаванию, спортивной гимнастике, боксу и синхронному плаванию.
"Мы обсуждали необходимость возведения базы подготовки пловцов у Черного моря, готовим ее параметры. В ближайшее время мы обменяемся информацией, составим некие предложения, которые будут рассмотрены. Дальнейшее движение будет зависеть от планов по реализации различных программ. Необходимость такой базы была отмечена всеми, надеюсь, мы ее увидим", - сказал Сальников.
"Также мы обсуждали возможность строительства центра подготовки в среднегорье, перспективы интересные", - добавил он.