МОНАКО, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по легкой атлетике 2023 года пройдет в Будапеште. Такое решение было принято во вторник на заседании Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно новому процессу выбора городов для проведения легкоатлетических турниров, IAAF не разглашает всех кандидатов. По неподтвержденной информации, на чемпионат мира также претендовала Барселона.

Чемпионат мира по легкой атлетике проводится раз в два года. Ближайший пройдет в 2019 году в катарской столице Дохе, в 2021-м - в американском Юджине.

Венгерская столица в 1998 году принимала чемпионат Европы по легкой атлетике, в 2004-м - чемпионат мира в помещении.