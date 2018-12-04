СМИ: УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из ЛЧ за нарушение финансового fair play

ТАСС, 4 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский клуб "Манчестер Сити" из еврокубков в связи с нарушением финансового fair play. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

УЕФА проводит независимое расследование после того, как сайт Football Leaks опубликовал информацию о финансовых нарушениях английской команды в 2014 году. По информации сайта, £60 млн, заявленные как прибыль от спонсора, пришли от арабских владельцев "Манчестер Сити" и были потрачены на трансфер Рияда Мареза. По данным немецкого журнала Der Spiegel, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил финансовый "фэйр-плей" на €188 млн.

На прошлой неделе УЕФА опубликовал заявление, подтверждающее дальнейшее рассмотрение дела, если появятся новые сведения. Чиновники полагают, что запрет на трансферы для "Манчестер Сити" может оказаться недостаточным наказанием. Президент УЕФА Александер

Чеферин после встречи руководителей организации в понедельник пообещал в ближайшее время тщательно изучить результаты расследования и рассмотреть возможные санкции в отношении клуба.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Манчестер Сити" занимает первую строчку в группе F, набрав 10 очков в 5 матчах. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле примет немецкий "Хоффенхайм" (3), встреча пройдет 12 декабря.