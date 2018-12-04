Матч за Суперкубок России по футболу состоится 6 июля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча за Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после заседания правления лиги, которое состоялось во вторник в Москве.

"Также принято решение о том, чтобы объявить прием заявок на желание провести Суперкубок среди городов, которые принимали матчи чемпионата мира. А уже ближе к полуфиналу Кубка России будем смотреть по прогнозам и определять, какую арену лучше взять. Помимо экономики будем еще думать о болельщиках", - добавил президент лиги.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. В матче принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший "Локомотив" (1:0). Армейцы стали обладателями трофея в седьмой раз и занимают первое место по этому показателю.

Также Прядкин отметил, что решение о точной дате окончания сезона еще не принято, существуют различные вопросы. "Планируется закончить чемпионат 17 мая, а стыковые матчи провести 24 мая. Большинство клубов хочет играть больше туров весной, скорее всего, 19-й тур будет сыгран весной, а 18-м мы закончим первую часть чемпионата. Планируем, что 1 декабря будет последняя игра", - сообщил Прядкин.