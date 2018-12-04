IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

МОНАКО, 4 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета IAAF сообщил глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Шляхтин не удивлен решением IAAF не восстанавливать ВФЛА в своих правах, но верил в лучшее

"Принято решение не восстанавливать ВФЛА до выполнения всех пунктов дорожной карты, - сказал он. - В частности, предоставления доступа Всемирному антидопинговому агентству (WADA) к данным, которые находятся в московской лаборатории. Также должна быть выплачена компенсация".

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца 2018 года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что WADA проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

ВФЛА должна выплатить IAAF $2,76 млн. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ранее сообщил ТАСС, что федерация сможет начать выплату IAAF долга только после оформления ряда юридических документов.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые бы могли доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.