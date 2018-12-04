Шляхтин: IAAF в конце ноября представила в CAS свой отзыв на сентябрьскую апелляцию ВФЛА

CAS в конце сентября принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА на решение IAAF о продлении приостановления членства в организации. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в конце ноября направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне свой отзыв на апелляцию, которую подала 25 сентября Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Как вы знаете, 25 сентября Всероссийская федерация легкой атлетики подала в суд заявление об обжаловании решения июльского совета IAAF оставить в силе приостановление членства ВФЛА в IAAF, - сказал Шляхтин. - По мнению ВФЛА, выполнение ряда условий (восстановление РУСАДА и обеспечение доступа в закрытую московскую антидопинговую лабораторию, а также признание государством выводов доклада Ричарда Макларена - прим. ТАСС) выходит за рамки компетенции ВФЛА, и требовать от нас их выполнения нельзя".

"На прошлой неделе IAAF представила в CAS свой отзыв на нашу апелляцию, в котором, в частности, указано, что условие дорожной карты 2 (адекватное тестирование российских легкоатлетов) выполнено, условие 3 (временное отстранение тренеров дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил) выполнено, условие 4 (поддержка движения "За чистый спорт") выполнено, - продолжил собеседник ТАСС. - Условие первое о возмещении ВФЛА расходов IAAF остается невыполненным и в данный момент. Представители международной федерации считают, что удовлетворение нашего иска и восстановление федерации без выполненного условия 1 не является возможным".

Шляхтин заметил, что в настоящее время ВФЛА сверяет с нанятыми юристами позицию федерации по поводу обоснованности тезиса IAAF о невыплате ВФЛА долгов перед международной федерацией.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Последний раз Шляхтин встречался с рабочей группой IAAF в Риме в начале ноября. 3-4 декабря в Монако проходит очередной совет IAAF, который должен заслушать доклад рабочей группы и принять решение о возможности восстановления ВФЛА своего международного статуса.