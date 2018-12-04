Шляхтин: IAAF в конце ноября представила в CAS свой отзыв на сентябрьскую апелляцию ВФЛА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в конце ноября направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне свой отзыв на апелляцию, которую подала 25 сентября Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
CAS в конце сентября принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА на решение IAAF о продлении приостановления членства в организации. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.
"Как вы знаете, 25 сентября Всероссийская федерация легкой атлетики подала в суд заявление об обжаловании решения июльского совета IAAF оставить в силе приостановление членства ВФЛА в IAAF, - сказал Шляхтин. - По мнению ВФЛА, выполнение ряда условий (восстановление РУСАДА и обеспечение доступа в закрытую московскую антидопинговую лабораторию, а также признание государством выводов доклада Ричарда Макларена - прим. ТАСС) выходит за рамки компетенции ВФЛА, и требовать от нас их выполнения нельзя".
"На прошлой неделе IAAF представила в CAS свой отзыв на нашу апелляцию, в котором, в частности, указано, что условие дорожной карты 2 (адекватное тестирование российских легкоатлетов) выполнено, условие 3 (временное отстранение тренеров дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил) выполнено, условие 4 (поддержка движения "За чистый спорт") выполнено, - продолжил собеседник ТАСС. - Условие первое о возмещении ВФЛА расходов IAAF остается невыполненным и в данный момент. Представители международной федерации считают, что удовлетворение нашего иска и восстановление федерации без выполненного условия 1 не является возможным".
Шляхтин заметил, что в настоящее время ВФЛА сверяет с нанятыми юристами позицию федерации по поводу обоснованности тезиса IAAF о невыплате ВФЛА долгов перед международной федерацией.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Последний раз Шляхтин встречался с рабочей группой IAAF в Риме в начале ноября. 3-4 декабря в Монако проходит очередной совет IAAF, который должен заслушать доклад рабочей группы и принять решение о возможности восстановления ВФЛА своего международного статуса.