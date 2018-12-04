Мяч с ЧМ-2018 будет экспонироваться на стадионе в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Мяч, которым на чемпионате мира по футболу 2018 года играли сборные Хорватии и Аргентины, будет экспонироваться на стадионе в Нижнем Новгороде, где и проходил матч. Об этом сообщил во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Уверен, что этот исторический мяч должен вернуться на стадион Нижнего Новгорода, чтобы видеть его могли все поклонники футбола", - сказал он, принимая мяч в подарок от генерального директора компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Россия" Александра Ружевича во время их рабочей встречи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в рамках диалога стороны обсудили перспективы совместной реализации проектов.

"У нас есть заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве для реализации проектов в области спорта, инклюзивного образования, экологии", - сказал Никитин. По его словам, чемпионат мира по футболу доказал успешность такого взаимодействия и в спортивной сфере для обеих сторон есть еще немало возможностей для приложения совместных усилий.

"Нижний Новгород - стратегически важный регион для нашей компании, где работают 1100 сотрудников, здесь располагается Единый центр поддержки бизнеса, обеспечивающий бесперебойную поддержку деятельности компании по всей территории России, а также Ближнего Зарубежья", - пояснил Ружевич.

Он отметил, что высококвалифицированные кадры - один из факторов, который делает Нижегородскую область привлекательной для крупных инвесторов.