ВФЛА может быть восстановлена в правах до следующего заседания совета IAAF

МОНАКО, 4 декабря. /ТАСС/. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) может быть восстановлено до очередного заседания совета международной организации, которое пройдет в марте следующего года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава IAAF Себастьян Коу.

Во вторник на заседании совета IAAF в Монако было принято решение о продлении отстранения ВФЛА из-за невыполнения двух пунктов дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за период 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации.

"Следующее заседание пройдет в марте, но мы в этом вопросе [в вопросе восстановления членства ВФЛА] можем проявить гибкость, если рабочая группа выступит с таким предложением", - сказал Коу.

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен в свою очередь заявил, что его орган не намерен затягивать с вынесением новой рекомендации в случае выполнения критериев.

"Мы будем и дальше непрерывно мониторить ситуацию, и если AIU (Антикоррупционный легкоатлетический орган - прим. ТАСС) получит данные, которые сможет проанализировать, они пришлют нам свое заключение, с которым мы ознакомимся. А после уже отправим руководству IAAF свою рекомендацию. Но мы намерены действовать незамедлительно", - сказал он ТАСС.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе и после получения допуска от IAAF.