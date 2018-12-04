Шляхтин не удивлен решением IAAF не восстанавливать ВФЛА в своих правах, но верил в лучшее

Совет IAAF 4 декабря принял решение о невосстановлении членства ВФЛА в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не удивлен решением совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не возвращать ВФЛА членство в своей организации, но надеялся на лучший исход. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

"Я не удивлен, но надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу", - заметил Шляхтин. - Как все поняли, невыполненными остаются только два условия - выплата долга ВФЛА перед IAAF и допуск экспертов WADA к пробам московской лаборатории".

"Что касается вопроса долга ВФЛА перед IAAF, могу сказать, что вопрос находится в стадии решения, - продолжил собеседник ТАСС. - Финансовое урегулирование наших долгов требует большой работы, углубленной проработки. Нам необходимо оформить ряд юридических документов, обсудить порядок выплат. Также мы ведем с IAAF переговоры о возможной рассрочке по выплатам на полгода".

Шляхтин также дал оценку второму критерию дорожной карты. "Что касается доступа экспертов WADA к пробам московской лаборатории, то мы ясно понимаем, что 28 ноября состоялась только первая встреча делегации экспертов с российской стороной. Урегулирование данного вопроса, естественно, займет некоторое время, и мы это осознаем", - подчеркнул глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Последний раз Шляхтин встречался с рабочей группой IAAF в Риме в начале ноября.