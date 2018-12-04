"Спартак" направил в РФС просьбу рассмотреть удаление Рассказова в матче с "Локомотивом"

ТАСС, 4 декабря. Московский "Спартак" направил в Российский футбольный союз (РФС) письмо с просьбой рассмотреть в Контрольно-квалификационной комиссии по судейству (ККК РФС) эпизод с удалением Николая Рассказова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. На 67-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Рассказов за игру рукой в собственной штрафной площади, нападающий "Локомотива" Федор Смолов не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

Если ККК РФС после пересмотра эпизода признает решение арбитра Сергея Карасева ошибочным, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет вправе отменить красную карточку игрока и его дисквалификацию. К отправленному письму клуб приложил снятое командным оператором видео. По словам пресс-службы красно-белых, на видео хорошо видно, что мяч попал игроку не в руку, а в лицо.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков.