Другов: чемпионат мира по рапиду и блицу привлечет детей в шахматы

Во вторник было объявлено, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Петербурге с 25 по 31 декабря.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, поспособствует привлечению детей к занятию этим видом спорта. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель исполнительного директора Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга, председатель детско-юношеской комиссии организации Павел Другов.

"Для нас это большое событие, мы такого уровня соревнований не проводили в городе, наверное, с 1986 года, когда был матч Карпова против Каспарова в Ленинграде. С избранием [Аркадия] Дворковича на должность руководителя FIDE большие шахматы возвращаются в Россию, в частности в наш город. Я надеюсь, что мы в детской комиссии добьемся того, чтобы ребята могли бесплатно посещать эти соревнования, чтобы они могли учиться, наблюдая за игрой сильнейших шахматистов. Вне всякого сомнения, эти соревнования могут привлечь петербургских ребят к шахматам", - рассказал ТАСС Павел Другов.

Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, второе место на прошлогоднем турнире занял россиянин Владимир Федосеев, еще один российский шахматист, Ян Непомнящий, стал третьим. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второе место заняла ее соотечественница Лэй Тинцзе, третьей стала немка Элизабет Петц. Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10-12-е места.

Чемпионом мира по блицу является обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, второе место в прошлом году занял россиянин Сергей Карякин, третьим стал Ананд. В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе, второй стала россиянка Валентина Гунина, третьей - Цзюй Вэньцзюнь.