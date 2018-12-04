Личный тренер Шубенкова верит, что на ЧМ-2019 легкоатлет выступит под флагом России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов верит, что на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2019 году, его спортсмен выступит под флагом России. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 4 декабря принял решение о невосстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации из-за невыполнения двух критериев дорожной карты. Это решение означает, что российские легкоатлеты на международных стартах смогут выступать только в нейтральном статусе. В следующий раз совет IAAF намерен рассмотреть "российский вопрос" в марте следующего года.

"Не скрою, я считал, что у нас есть шансы на восстановление. Ведь недавно было восстановлено РУСАДА, эксперты WADA получили возможность зайти в антидопинговую лабораторию. Но не получилось нам вернуться и в этот раз. Но мы всегда надеемся на лучшее", - сказал Клевцов.

Зимний сезон Шубенков, в 2018 году несколько раз пробегавший свою коронную дистанцию быстрее всех в мире, по традиции пропустит.

"Но я верю, что Сергей на чемпионате мира в Катаре будет выступать под флагом своей страны. Мы очень ждем этого", - заметил личный тренер спортсмена.

На ЧМ-2015 Шубенков занял первое место, спустя два года на мировом первенстве в Лондоне он был вторым. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября 2019 года.