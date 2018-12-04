IAAF исключила требование признать доклад Макларена для восстановления ВФЛА

Во вторник совет IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты: передать данные проверки допинг-проб из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить $2,76 млн компенсации.

МОНАКО, 4 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) исключила из дорожной карты по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пункт, согласно которому российские власти должны признать выводы расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Об этом ТАСС заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен.

"Мы изучили данные доклада комиссии Самуэля Шмида, которые были признаны Россией. Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным, - сказал Андерсен. - Мы учли и позицию WADA по этому вопросу, нам было сложно с ней не согласиться".

20 сентября исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), также согласившись приравнять признание российскими властями доклада Шмида признанию доклада Макларена. Россия до конца года обязалась предоставить доступ WADA к данным московской лаборатории, что позволит избежать повторных санкций в отношении РУСАДА.

Доклад Макларена в окончательном виде был представлен летом 2016 года, Шмида - в конце 2017 года. Он стал основанием для Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР). По этой причине спортсмены страны на зимних Играх в Пхёнчхане выступали в статусе Олимпийских атлетов из России.